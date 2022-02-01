Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово вырос вдвое в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово по итогам 2021 года составил более 6 млн человек, что почти вдвое больше 2020-го. Показатель приблизился к допандемийным значениям, сообщил во вторник журналистам исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Александр Пастухов.

"Общий пассажиропоток в аэропорту за 2021 год составил 6,06 млн пассажиров. Будем считать, что мы уже практически возвращаемся к показателям 2019 года", - сказал он, уточнив, что в 2020 году аэропорт обслужил 3,6 млн человек, в 2019 - 6,4 млн.

Пастухов отметил, что в 2021 году существенно снизились показатели по международным перевозкам - на 45% по отношению к 2019 году. На это повлияло в том числе закрытие в апреле-июне перелетов на турецкие курорты. Среди значимых событий он отметил возобновление полетов из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, Будапешт, Бургас, Минск, а также на курорты ОАЭ.

При этом рост по итогам 2020 года показали перевозки на внутрироссийских направлениях - почти на 14,8%. Большинство пассажиров - 4,9 млн человек - путешествовали именно этими рейсами. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. "Новичками" в Кольцово стали Абакан, Тобольск и Киров.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупных региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. С 1998 года является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).