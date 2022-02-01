Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 24 января

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился на 0,42%, до 76,99 рубля к закрытию предыдущей сессии, свидетельствуют данные биржевой площадки на 11:14 мск.

По данным на 11:23 мск курс доллара замедлил снижение до 77,04 рубля (-0,34%). В последний раз курс доллара находился на отметке ниже 77 рублей 24 января.

К 11:50 мск курс доллара находился на уровне 77,15 рубля (-0,2%). Евро снижался на 0,2069%, до 86,82 рубля.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,03%, до $89,29 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,02% и торгуется на уровне $88,12 за баррель.