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"Ъ": Сбер провел учения после сообщений США о возможных технологических санкциях

Компания смоделировала отключение банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware и SAP

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сбербанк провел технологические учения после новостей о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в Россию новой электроники. Кредитная компания смоделировала отключение банка от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP и других компаний, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

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Как сообщает газета, беспокойство по поводу возможных технологических санкций испытывают и в правительстве. Там готовят сценарии на случай введения ограничений.

В Сбере, а также других крупных банках, в том числе ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Альфа-банке, на вопросы о проведении подобных учений не ответили, пишет "Коммерсантъ".

В российском офисе SAP заявили, что не обладают информацией об учениях. В Nvidia не готовы комментировать ситуацию: "Наш бизнес находится вне политики. Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию". В Microsoft отказались от комментариев, в Oracle и Intel не ответили на запросы, сообщает газета.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Белый дом предупредил американские компании по производству чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины в отношении РФ могут быть введены новые экспортные ограничения, в том числе направленные на блокирование доступа страны к глобальным поставкам электроники.

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