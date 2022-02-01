Reuters: четыре страны призывают ЕС не маркировать газовые энергопроекты как зеленые

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция призвали Евросоюз не расценивать газовые энергетические проекты как возможность зеленых инвестиций. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение совместное письмо четырех государств.

"Отсутствие научных доказательств, позволяющих включить ископаемый газ в [зеленую] таксономию (часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе - прим. ТАСС), должно служить поводом для пересмотра предложения Еврокомиссии", - приводит агентство выдержку из письма.

Страны предлагают не маркировать инвестиции в газовые проекты как зеленые, если они выделяют более 100 грамм углекислого газа на киловатт-час. Как поясняет Reuters, этот показатель соответствует недавним рекомендациям экспертов ЕС по количеству выбросов CO2, тогда как в проекте Еврокомиссии он значительно выше и находится на уровне 270 грамм на киловатт-час. Четыре государства ожидают окончательного проекта Еврокомиссии, которые она обещала опубликовать в скором времени, не уточнив конкретную дату.

Как отмечает агентство, некоторые члены ЕС, среди которых Польша и Чехия, расценивают газ и ядерную энергетику как ключевые факторы, позволяющие отказаться от "грязных видов" топлива, таких как уголь.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступает за включение атомной и газовой отраслей в так называемую зеленую таксономию - часть европейской сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе.