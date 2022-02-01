Омский аэропорт получит право на обслуживание самолетов Sukhoi Superjet

ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Омск Центральный прошел проверку Росавиации и получит в ближайшее время сертификат на техническое обслуживание самолетов Sukhoi Superjet, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта. Это необходимо для обслуживания самолетов авиакомпании Red Wings, которая в конце декабря 2021 года стала первым базовым перевозчиком омского авиаузла за много лет.

"19 января текущего года мы без замечаний прошли сертификационную проверку Росавиации и в ближайшее время ожидаем получение сертификата на право выполнения технического обслуживания самолетов Sukhoi Superjet", - цитирует пресс-служба начальника инженерно-авиационной службы аэропорта Дмитрия Храпко.

Первый самолет SSJ 100 Red Wings уже прибыл в Омск, отметили в пресс-службе. Появление второго такого воздушного судна, которое будет базироваться в сибирском городе, планируется к концу года. Авиакомпания планирует открыть в 2022 году из Омска 14 направлений: в Екатеринбург, Иркутск, Челябинск, Мирный (Якутия), Ноябрьск, Казань, Самара, Новокузнецк, Уфа, Волгоград, Улан-Удэ, Махачкала, Пермь, Барнаул. Рейсы будут осуществляться на бортах Superjet. Несколько таких самолет авиакомпания приобрела за последние полтора месяца, сообщил директор омского филиала Red Wings Виктор Титарев.

"Мы будем планомерно наращивать маршрутную сеть, хотя сразу хотелось бы принести извинения за возможные отмены и сдвиги, поскольку авиакомпания сейчас находится на стадии критического роста. Но мы пришли всерьез и надолго", - приводит пресс-служба слова Титарева.

Аэропорт Омск Центральный в 2021 году обслужил 1,5 млн пассажиров, что является рекордным показателем с 1991 года. К 2026 году аэропорт планирует благодаря развитию внутрироссийских маршрутов и появлению в 2021 году сразу двух базовых перевозчиков Red Wings и Citrus увеличить пассажиропоток до 3 млн человек в год.

Базовые перевозчики позволят расширить омскому аэропорту географию полетов по всей стране, обеспечат ежедневную частоту рейсов и снизят благодаря поддержке государства стоимость перелета. Так, в 2022 году правительство Омской области выделило на субсидирование межрегиональных рейсов 360 млн рублей, что в 3,6 раз превышает объем финансирования в 2021 году.