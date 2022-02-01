Россия повышает пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 марта

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 марта 2022 г. повышается до $260,1 за тонну против $251,4 в феврале 2022 г. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1 тыс. 371,7 за тонну.

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 г. по 31 августа 2022 г. вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства РФ, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.