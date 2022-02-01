Средний первоначальный взнос по семейной ипотеке в Сбере достигает 27,9%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 80 тысяч семей воспользовались программой семейной ипотеки в Сбере с момента ее запуска в 2018 году. Средний первоначальный взнос заемщиков составил 27,9% при среднем сроке кредитования в 20 лет, сообщает во вторник пресс-служба банка.

"Средний первоначальный взнос в рамках программы семейной ипотеки по сниженной ставке в декабре 2021 года составил 27,9% от стоимости объекта недвижимости. Обычно семьи с детьми берут ипотеку на 20 лет", - говорится в релизе. В среднем все семьи с детьми выплачивают ипотеку за 4,5 года.

После расширения программы на первенца и включения в условия кредитования возможности строительства частного дома спрос на семейную ипотеку вырос, сказал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев. "С момента запуска программы в 2018 году в Сбере ею воспользовались более 80 тысяч семей по всей стране. Пик по выдаче ипотечных кредитов по семейной программе пришелся на октябрь-декабрь 2021 года - в месяц Сбер выдавал более 5 тыс. кредитов", - отметил он.

В "Домклик" подсчитали, что после снижения Сбером ставки по программе на 0,3 п. п. до 4,7% банк выдал 7,5 тыс. таких ипотек на 29,2 млрд рублей, что на 15,6 млрд рублей больше среднемесячного показателя с начала 2021 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года. Первоначально она распространялась на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, летом 2021 года правительство РФ распространило ее и на первенцев. Кроме того, в апреле того же года действие программы семейной ипотеки было распространено на приобретение земельных участков и строительство частных домов на них. Действие программы продлили до конца 2023 года.