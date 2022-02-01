Эксперт: программу подготовки специалистов по дронам нужно разработать для Арктики

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Специалистов в области обслуживания и ремонта дронов необходимо привлекать к работе в Арктической зоне РФ для развития беспилотной доставки грузов. Также необходимо продумать возможность подготовки таких специалистов, сообщил во вторник заместитель генерального директора по работе с экспертами Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), координатор экспертного совета ПОРА, эксперт по государственно-частному партнерству Александр Воротников.

"В Арктике сейчас нет специалистов по обслуживанию и ремонту дронов. Сейчас в России уже запускают первые дроны в Арктической зоне. Они будут там использоваться, но у нас нет специалистов, их нигде не готовят", - сказал он в ходе дискуссионного клуба ПОРА.

Воротников отметил, что необходимо продумать программу по подготовке таких специалистов, поскольку они необходимы для развития беспилотной доставки грузов, а также для осуществления навигации по Северному морскому пути. "Беспилотная доставка грузов, я сейчас говорил о дронах, электромобиль и водородные автомобили, <…> автономное судовождение - исходя из этого мы четко можем понимать, какие специалисты нужны для Арктической зоны", - пояснил он.

В ноябре 2021 года первый российский дрон-спасатель Seadrone ME испытали в условиях Арктики в Карском море, сообщала пресс-служба компании-разработчика "Съемка с воздуха". Испытания проводились совместно с ООО "Газпром недра", которое осуществляет в буровой сезон строительство двух скважин в акватории Карского моря. Авиабеспилотник Seadrone ME пригоден для работы в условиях северных широт, что делает возможным его промышленную эксплуатацию в Арктике, в том числе в условиях открытого моря и соляного тумана.

Ранее президент России Владимир Путин на станции "Национальная технологическая инициатива" ознакомился с новыми отечественными разработками, в частности с морским дроном-спасателем с улучшенными характеристиками для работы в сложных климатических и погодных условиях, который позволяет обеспечивать ледовую проводку судов и может работать в пустыне.