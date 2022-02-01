Почти 14 км трассы "Кавказ" в Дагестане отремонтируют к октябрю 2023 года

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Участок протяженностью почти 14 км планируется капитально отремонтировать в Дагестане на трассе "Кавказ" к октябрю 2023 года. Стоимость работ составит предварительно 1,958 млрд рублей, говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Конкурс на выполнение работ объявило ФКУ Упрдор "Кавказ". "Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджанской Республикой на участке км 865+000 - км 879+000, Республика Дагестан. Начальная (максимальная) цена контракта 1,958 млрд рублей", - говорится в материалах.

Подрядчик будет определен 21 февраля текущего года. А окончание всех работ по контракту запланировано на 30 сентября 2023 года. Источник финансирования - средства федерального бюджета. Так, согласно приведенным данным, на текущий год предусмотрено 49,2 млн рублей, а на 2023 год - 1,908 млрд рублей.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" находится 644 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Республики Дагестан: Р-217 "Кавказ", подход к г. Махачкала от Р-217 "Кавказ", Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды.