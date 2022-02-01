В Литве в вагонах со щебнем из Белоруссии нашли контрабандные сигареты на €2,5 млн

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Несколько партий контрабандных сигарет стоимостью более €2,5 млн были обнаружены литовскими пограничниками в вагонах грузовых железнодорожных составов, которые перевозили щебень из Белоруссии. Об этом сообщила во вторник Служба охраны государственной границы Литвы.

"На основе имевшейся информации о возможной перевозке контрабанды на станциях Паневежис, Кедайняй и Утена в вагонах со щебнем были обнаружены обернутые жестяными листами 723 тыс. пачек сигарет с белорусскими бандеролями", - говорится в сообщении. Их стоимость оценивается в более чем €2,5 млн.

Полицией по подозрению в организации контрабанды задержаны три гражданина Белоруссии и гражданин Литвы.

Как в последнее время отмечают литовские погранслужба и таможня, табачная контрабанда все чаще приобретает организованный характер, когда через границу нелегально сигареты пытаются провезти не отдельные лица, а преступные группы, о чем говорят все более изощренные способы сокрытия контрабанды.

Сигареты регулярно дорожали на протяжении ряда последних лет, так как Литва должна была довести табачные акцизы до среднего уровня по ЕС. Цены наиболее популярных марок сигарет в Белоруссии составляют около €0,5 за пачку. В Литве в розничной торговле они бы стоили около €3,5, а на черном рынке их можно купить за €2. Согласно социологическим опросам, почти четверть жителей Литвы (24%) терпимо относятся к теневой экономике и готовы приобретать более дешевые товары, попавшие в страну контрабандным путем. Доля контрабанды среди выкуриваемых в Литве сигарет составляет около 20%.