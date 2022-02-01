Российская Urals торгуется выше $92 за баррель в Европе, но с дисконтом к эталону

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российская экспортная нефть Urals торгуется в Европе выше $92 за баррель, удерживаясь вблизи семилетних максимумов, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. При этом за последние три дня января Urals растеряла премию к североморскому датированному сорту и продается с дисконтом к нему.

Urals преодолела семилетние максимумы во второй половине января, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В понедельник, 31 января ее стоимость в этом регионе составила уже $92,11 за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,81 за баррель.

В последний раз Urals преодолевала отметку $92 за баррель в Европе в октябре 2014 года, уточнили в Argus.

При этом Urals уже третий день подряд торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, тогда как до этого в регионе Средиземноморья стоимость российской нефти более недели оставалась премиальной к нему. Так, 31 января дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, на Северо-Западе Европы - $1,7 за баррель.

Североморский датированный - это индекс, рассчитываемый агентством Argus на основе цен пяти сортов нефти, добываемых в Северном море - Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk и Troll.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2022 год установлена на уровне $44,2 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин РФ в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.