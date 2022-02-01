В Госдуме призвали включить крупнейшие NFT-маркетплейсы в закон "о приземлении"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что крупнейшие NFT-маркетплейсы должны быть включены в закон "о приземлении" для защиты прав российских владельцев дорогостоящих NFT.

"Считаю, что, как и в случае с криптовалютными биржами, крупнейшие NFT-маркетплейсы должны попасть под действие закона "о приземлении" - только так государство сможет защитить права российских владельцев дорогостоящих NFT в случае возникновения спорных ситуаций", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.

Как отметил Горелкин, в январе "объем торгов невзаимозаменяемыми токенами достиг рекордных $6,86 млрд". "На этом фоне все чаще звучат вопросы о правовом статусе NFT в России - тем более, что цифровые копии картин продают не только знаменитые иностранцы вроде Джонни Деппа, но и российский Государственный Эрмитаж", - добавил он.

Политик отметил, что в настоящее время у понятия NFT не существует определения в российском законодательстве. "Термин "токен" фигурирует в законе о цифровых финансовых активах - но его описание даже формально не соответствует тем NFT, которыми сейчас торгуют в маркетплейсах. В то же время, по мнению многих юристов, ни ценными бумагами, ни цифровой валютой невзаимозаменяемые токены тоже назвать нельзя. По сути, их определение ближе к "цифровым сертификатам на право собственности", - написал он.

"Очевидно, что наше законодательство в этой части нуждается в совершенствовании и выработке четких дефиниций", - заключил парламентарий.

Ранее в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко подтвердили ТАСС, что он подписал дорожную карту о регулировании операций с криптовалютой в РФ. Согласно документу, к маю предлагается доработать положения регуляторно-ограничительного режима деятельности провайдеров услуг виртуальных активов с определением статуса субъектов криптовалютного рынка, порядка, регламентирующего их деятельность, условий функционирования, а также установлением органа, определяющего надзор в сфере оборота криптоактивов.