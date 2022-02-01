Во Владимирской области запустили чат-бот, рассказывающий о вопросах догазификации

ВЛАДИМИР, 1 февраля. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) во Владимирской области запустил чат-бот, который помогает гражданам разобраться в вопросах о программе догазификации. Презентацию чат-бота для журналистов провел руководитель ЦУРа Дмитрий Лавров.

Программа бесплатной догазификации по поручению президента России Владимира Путина должна быть проведена до конца 2022 года.

"Мы наблюдали, что увеличилось количество сообщений о проблемах граждан с газификацией. Например, за полгода было нами собрано 322 сообщения, а за последние три месяца - 277, то есть лавинообразно увеличилось количество сообщений. <...> Мы проанализировали эти сообщения и поняли, что нужно разъяснить нашим жителям о том, как проходит догазификация, что это такое, то есть дать информацию, уменьшить количество таких сообщений. Совместно с департаментом ЖКХ сотрудники ЦУРа разработали чат-бот для Telegram, который бы разъяснял гражданам, как проходит догазификация в нашем регионе, куда можно обратиться, какие документы необходимо представить", - сказал Лавров.

Как отметила директор Департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семенова, основная масса вопросов касается урегулирования споров собственников газопроводов, которые провели трубы за свой счет, и желающих подвести газ по программе догазификации.

По данным властей региона, участниками программы догазификации смогут стать более 28 тыс. домовладений, около трети из них уже подали заявки, в план-график включено свыше 8 тыс. домов. В 2021 году в области было догазифицировано 1,5 тыс. домовладений. Уровень газификации региона в среднем превышает 80%.