"Ростелеком" начнет строительство линий связи для инфраструктуры Универсиады в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" в 2022 году приступит к строительству волоконно-оптических линий связи для формирования цифровой инфраструктуры Универсиады, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент компании, директор Екатеринбургского филиала Иван Пичугин.

"В 2021 году "Ростелеком" закончил проектирование и в 2022 году приступит к реализации формирования цифровой инфраструктуры для Универсиады. Всего будет построено более 150 км волоконно-оптических линий связи к объектам мероприятия", - сказал он.

По словам Пичугина, одной из важнейших частей проекта является создание инфраструктуры управления безопасностью Универсиады, включая организацию командного центра, систем аккредитации, контроля и управления доступом для мероприятия, а также системы видеонаблюдения на объектах события.

Инфраструктурой также будут обеспечены 21 тренировочная площадка, штаб-квартира Международной федерации университетского спорта (FISU), Парк Универсиады, Деревня Универсиады в составе пяти общежитий, общественный центр, используемый в качестве центра аккредитации, медицинского центра и разминочного поля. На 18 площадках планируется организация телевизионного вещания.

"Также проектом предусмотрено создание, адаптация и сопровождение единой информационной системы Универсиады, являющейся основной для координации и взаимодействия организаторов, участников соревнований, волонтеров, зрителей и внедрение спортивных информационных систем, необходимых для проведения мероприятия, таких как система спортивного хронометража", - сказал вице-президент компании.

Как ранее сообщал ТАСС, одним из наиболее важных сервисов для проведения соревнований станет спортивный хронометраж и ведение счета, организуемый для 27 площадок с различными видами спорта. Также цифровой инфраструктурой будут обеспечены стадион для проведения церемоний открытия и закрытия, Международный вещательный центр и Международный пресс-центр.

Об Универсиаде

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Компания "Ростелеком" определена единым поставщиком информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады.