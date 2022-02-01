Эксперт: опыт ЯНАО по созданию факториев нужно тиражировать на другие регионы Арктики

ТАСС, 1 февраля. Опыт Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по созданию факториев - специальных территорий предоставления социальных услуг в тундре - необходимо тиражировать на другие регионы Арктической зоны. Они позволяют создавать место отдыха для оленеводов и оказывать им медпомощь, такое мнение высказал во вторник исполнительный директор Союза оленеводов Ямало-Ненецкого автономного округа Тимур Акчурин.

"На Ямале есть очень положительный опыт развития фактории. Его можно тиражировать и в других Арктических субъектах Российской Федерации, развивать на этих факториях сферу услуг, интернет, чтобы создавались рабочие места", - сказал Акчурин в ходе дискуссионного клуба в Проектном офисе развития Арктики (ПОРА).

Он отметил, что фактории необходимы для оленеводов, поскольку они позволяют им получать услуги. "Потому что кочевое оленеводство, если мы возьмем, кто знает эту специфику, это огромные территории - кочевники кочуют на сотни и тысячи километров, и [необходимо] создание этих оазисов под названием фактории, то есть это имущественный комплекс, где они могут получить определенные услуги: парикмахеры, <…> медики, IT-специалисты", - добавил он.

Арктическая зона Российской Федерации располагается на территории девяти субъектов, четыре из них входят в Арктическую зону полностью, пять - частично. Площадь арктического региона составляет 4,8 млн кв. км или 28% территории нашей страны. При этом в Арктике проживает 2,6 млн человек, или 1,7% от всего населения России.