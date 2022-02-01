В Омской области инвестиции в приобретение сельхозтехники выросли в 2021 году в два раза

ОМСК, 1 февраля. /ТАСС/. Аграрии Омской области, одного из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири, приобрели в прошлом году сельхозтехники на 9,6 млрд рублей, что в два раза превышает показатель 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Омской области растут темпы технического перевооружения сельского хозяйства. Аграрии региона в прошлом году закупили тракторов, комбайнов, машин и оборудования на 9,6 млрд рублей. Инвестиции в модернизацию отрасли удвоились к уровню 2020 года и почти в 3,5 раза увеличились по сравнению с 2019 годом", - сообщила пресс-служба.

Благодаря этому, аграрии приобрели 3,8 тыс. сельхозмашин и единиц оборудования, что в полтора раза больше масштабов модернизации в 2020 году. "В частности, в 2021 году для сезонных полевых работ было приобретено больше на 8,2%, чем годом ранее, зерновых комбайнов. Рост закупок кормоуборочной техники превысил 6%, а закупки тракторов увеличились на 4%", - отметили в правительстве. Этому способствовали государственные меры поддержки в виде льготного кредитования и лизинговых программ.

Модернизация парка сельхозтехники, приобретение более мощных тракторов позволит аграриям убирать урожай в кратчайшие сроки в благоприятную погоду. Это значительно улучшит качество собираемого урожая, в частности, зерновых культур.

Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2021 году здесь было собрано около 3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 363,4 тыс. тонн масличных культур, почти 460 тыс. тонн картофеля и овощей.