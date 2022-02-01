В Белграде заявили, что "Газпром" обеспечил Сербии дополнительные объемы газа

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Энергетическая ситуация в Сербии остается стабильной, российский "Газпром" обеспечил стране дополнительные объемы газа. Об этом сообщила во вторник вице-премьер и министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в ходе церемонии начала работ по строительству газового интерконнектора между Болгарией и Сербией.

"Энергетическая ситуация стабильная, если говорить о Сербии, прежде всего благодаря работе правительства и обеспечению необходимых денежных средств. Конечно, часть потребляемой электроэнергии ввозится и будет ввозится в предстоящие дни. Обеспечены дополнительные объемы газа со стороны "Газпрома", поэтому у нас достаточно электроэнергии, газа, тепловой энергии, и так будет и в предстоящие месяцы", - сообщила министр.

"Мы живем в период пандемии и невиданного до сих пор энергетического кризиса. Если бы мы 1 января 2021 года не открыли свой отрезок "Балканского потока", и таким образом соединились с Болгарией и получили еще один источник, из которого извлекаем российский газ, мы бы встретили эту зиму в холодных домах. Наша экономика бы страдала, потому что совершенно точно не было бы достаточно газа, а цены были бы значительно выше. То, что мы в течение 2020 года ускоренно строили "Балканский поток", вложив 1,5 млрд евро, сегодня нам дало энергетическую безопасность и стабильность", - заявила в свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

В то же время премьер отметила, что Сербия работает над диверсификацией источников газа, создавая возможность для приема в том числе и сжиженного газа. Брнабич отметила важность интерконнектора между Болгарией и Сербией, который позволит Сербии "принимать и сжиженный газ из Греции, газ из Азербайджана и из любых других источников". "Мы создаем диверсификацию газовых источников, которая позволит нам иметь и ценовую конкуренцию", - отметила премьер.

Ожидается, что газовый интерконнектор между Болгарией и Сербией будет готов к октябрю 2023 года. Общая стоимость проекта составляет 85,5 млн евро, из которых 25 млн - кредит Европейского инвестиционного банка, 49,6 млн - безвозвратная помощь фондов ЕС, а 10,3 млн евро выделено из бюджета Сербии и 600 тыс. евро компанией "Сербиягаз". Мощность интерконнектора составит 1,8 млрд куб.м в год.

С 1 января 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу "Турецкий поток" и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Длина участка, пролегающего по территории Сербии, составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд куб. м в год

Ранее президент Александар Вучич сообщил, что Сербия рассчитывает получить дополнительные объемы газа из России в январе-феврале 2022 года. "Верю, что мы от наших русских партнеров получим большее количество на январь и февраль 2022 года от предусмотренных, так что мы получим несравнимо меньшую цену даже за это дополнительное количество, которое не было проговорено ранее и которое не было нам нужно в 2020 и 2021 годах", - заявил сербский лидер. Вучич сообщил, что ежедневно Сербии приходится докупать от 2 до 5 млн куб. м газа. 25 ноября в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными.