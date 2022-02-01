ЛИПЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены развивать в регионе инновационный бизнес и предоставлять ему необходимые стимулы. Об этом сообщил во вторник глава администрации области Игорь Артамонов в рамках встречи с руководителем комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым.

"Мы видим, что сейчас в регионе недостаточно инновационного бизнеса, нам бы хотелось активнее развивать это направление, стимулировать его", - сказал Артамонов. Он отметил, что одним из сегментов такого развития является программа социального контрактования, в которой только за прошлый год приняли участие рекордное количество человек - более 5,5 тыс. "По этому показателю наша область стала общероссийским лидером", - заметил Артамонов.

Он напомнил, что госпомощь и различные меры поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетом для областных властей. При этом липчанам, которые решили заключить соцконтракт на открытие собственного дела, помогали в этом вопросе специалисты центра "Мой бизнес", МБУ "Технопарк-Липецк" и власти муниципалитетов. Глава региона подчеркнул в этой связи, что, несмотря на популярность поддержки такого рода, остаются еще ниши в малом и среднем бизнесе, "которые имеют перспективы для развития, но пока не полностью заняты". Другой аспект развития бизнеса в регионе - импортозамещение. "Сейчас прорабатываем наиболее эффективные меры поддержки, выстраиваем цепочки взаимодействия между компаниями", - пояснил Артамонов.

Ранее, как напомнили в пресс-службе областной администрации, одной из отраслей, имеющих огромный потенциал в части импортозамещения, глава региона назвал сельское хозяйство. "Область располагает резервами для импортозамещения и имеет хороший экспортный потенциал, несомненно, достигнуть таких результатов мы смогли благодаря весомой государственной поддержке и продуктивному сотрудничеству с Минсельхозом России", - приводит пресс-служба слова Артамонова.