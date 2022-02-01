Пластик за год составил почти половину вторсырья на крупнейшем под Москвой мусорозаводе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Доля полимеров во вторичном сырье крупнейшего в Восточной Европе комплекса переработки отходов (КПО) "Восток" за 2021 год составила 47,5%, больше всего в мусоре пластиковых бутылок. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Эколайн".

"В 2021 году доля полимеров (16 видов пластика) во вторичном сырье КПО "Восток", расположенного в Егорьевском городском округе, составила 47,5%. Самая выбираемая фракция полимерного вторсырья - бутылки из-под воды из полиэтилентерефталата (ПЭТ), доля в общей выборке полимеров - 28,1%. Совокупная доля других изделий из ПЭТ (бутылки из-под молока, подсолнечного масла, бытовой химии, с термоусадкой) насчитывает 6,4%. 14% приходится на пакеты-майки, фасовочные пакеты, мешки для мусора, изготовленные из полиэтилена низкого давления (ПНД)", - говорится в сообщении.

При этом упаковочную пленку для товаров, пищевых продуктов, стройматериалов из полиэтилена высокого давления (ПВД) на КПО "Восток" выбирают по цветовой гамме. Доля прозрачной пленки в общей выборке пластика составляет 10%, черной - 10,1%, цветной - 7,9%. Доли остальных фракций из полимеров - крупный пластик (1%), канистры из ПНД (1,5%), полипропиленовые ведра (1,3%) и ящики (0,4%).

"Одноразовая посуда, подложка для продуктов из полистирола относятся к полимерам, которые не подлежат переработке, и на многих комплексах их не выбирают из отходов. Однако КПО "Восток" смог найти партнеров-переработчиков, которые нашли для этих фракций полезное применение. Доля одноразовой посуды в полимерах составляет 13,2%, полистирола - 0,1%", - отметили в компании.

В целом на КПО "Восток" из общего объема отходов выбирается до 20% компонентов вторичного сырья, которые пойдут на переработку (полимеры, стекло, бумага, алюминий и другие), в процессе сортировки из общего потока отходов извлекаются 37 фракций вторичного сырья. На переработку отправляется до 75% общего потока отходов: выборка вторсырья на переработку - до 20%, компостирование органического отсева в техногрунт - до 30%, РДФ-топливо - до 25%, на которое идут только неперерабатываемые отходы.

Группа "Эколайн" - ведущий оператор по обращению с отходами в Московском регионе. В составе два городских оператора - "Эколайн", "МКМ-Логистика", два подмосковных регоператора - "Эколайн-Воскресенск" и "Экопромсервис". Компания обслуживает более 5,5 млн жителей и 20 тысяч предприятий, ежегодно обрабатывая более 4 млн тонн отходов. В составе группы крупнейший в Восточной Европе КПО "Восток" мощностью 1,2 млн тонн отходов в год.