РЭО разработал систему аналитики для отрасли обращения с отходами

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) завершил работу над созданием аналитической платформы, которая позволит видеть дефицит мощностей по переработке отходов в регионах, выявлять риски у местных операторов и прогнозировать образование отходов в конкретных субъектах РФ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"РЭО внедрил аналитическую платформу в сфере обработки экологических данных. Специалисты компании уже пользуются платформой. Благодаря ей мы можем проводить комплексный анализ данных в экологической отрасли, в том числе осуществлять анализ негативного воздействия отходов на особо охраняемые природные территории, прогнозировать образование отходов в конкретном регионе в зависимости от численности населения и введения в эксплуатацию жилых домов. Также система отображает дефицит мощностей по регионам, регоператоров, относящихся к зоне риска", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводит пресс-служба.

Система получает данные Росстата с сайта ведомства и Минприроды. Действующие и будущие объекты обращения с отходами в федеральной схеме также отображаются в платформе. Особо охраняемые природные территории нанесены на специальную карту, что позволяет анализировать возможное воздействие отрасли обращения с отходами.

"Аналитическая платформа включает в себя программные модули загрузки данных из различных внешних источников - отчетов региональных операторов, данных электронной модели федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, к платформе подключен сервис "РЭО Радар", сообщения также автоматически подгружаются в систему. Загруженные данные представлены в виде динамической визуализации с использованием 3D-картографии, моделирования", - добавил заместитель генерального директора РЭО Алексей Буров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется сортировать 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.