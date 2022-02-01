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РКН требует от некоторых СМИ удалить материалы, связанные с экстремистской организацией

За неудаление противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность, в том числе административная в виде штрафа для юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ уведомил ряд СМИ, включая znak.com, сми-иноагентов Meduza и "Дождь", удалить материалы, связанные с экстремистской организацией.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства в ответ на запрос ТАСС.

"В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры Российской Федерации в отношении информационных материалов организации, деятельность которой запрещена в соответствии с Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности". В адрес ряда ресурсов Роскомнадзор направил требования о необходимости удаления информации, распространяемой с нарушением законодательства", - сказали в пресс-службе.

За неудаление противоправной информации действующим российским законодательством предусмотрена ответственность, в том числе административная в виде штрафа для юридических лиц в размере от 3 до 8 млн рублей.

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