Россельхознадзор: ввоз кормовой продукции разрешен со 110 зарубежных предприятий

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Перечень зарубежных предприятий стран, в отношении которых ранее были введены ограничения в связи с обнаруженными нарушениями, расширен до 110. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"На сегодняшний день возобновлена сертификация 450 наименований продукции 110 предприятий (список)", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Россельхознадзоре, службой расширен размещенный ранее перечень предприятий, которым временно разрешается ввоз в Россию таких товаров. Список пополняется немецким производителем Canina pharma GmbH и британскими компаниями GB 193 E 1446, Golden Acres и Nutrabaits InternationalCo.

В ведомстве отметили, что для дальнейшей работы по возобновлению поставок кормов и кормовых добавок в адрес Россельхознадзора необходимо предоставлять официальные гарантии компетентных органов зарубежных стран о соответствии предприятий и производимой ими кормовой продукции требованиям и нормам РФ и ЕАЭС. Однако до настоящего времени не по всем предприятиям они были получены, несмотря на просьбы Россельхознадзора и очередное продление сроков предоставления материалов до 25 марта 2022 года, добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзора сообщал о том, что ввоз кормов без ограничений осуществляется с предприятий Франции, Австрии, Италии, КНР, Бразилии, Норвегии, Сербии и других стран.