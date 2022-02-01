Единый заказчик за первый год работы завершил строительство 11 объектов в России

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Компания "Единый заказчик в сфере строительства" в течение первого года своей работы завершила возведение 11 объектов, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

"По итогам первого года работы завершено строительство 11 объектов. Среди них Музей космонавтики Циолковского в Калуге, зал спортивной гимнастики тренировочного центра "Озеро Круглое", общежитие для студентов Волгоградской государственной академии физической культуры, административное здание налоговой инспекции в Тольятти и другие", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что изначально компании было передано около 120 объектов, теперь Единый заказчик осуществляет контроль за строительством 149 объектов культуры, спорта, здравоохранения, науки и образования на территории России.

Основная цель компании, которая была зарегистрирована 1 февраля 2021 года, - повысить качество, уменьшить сроки и урегулировать стоимость строительства социальных объектов, подчеркнул вице-премьер.