СМИ: "Врачи мира" выделили Тунису €700 тыс. на борьбу с коронавирусом

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Туниса и французская гуманитарная организация "Врачи мира" (Medecins du monde) подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщила тунисская радиостанция Mosaïque FM .

По ее данным, договор включает в себя ряд проектов общей стоимостью €700 тыс., направленных на оказание технической поддержки системам здравоохранения республики. По словам представителя организации Зейнаб ат-Турки, "программами "Здоровье тунисцев" и "Здоровье наших детей" смогут воспользоваться более 100 тыс. тунисских граждан".

Как передает радиостанция, соглашение также подразумевает обучение медицинских кадров в сфере оказания неотложной помощи и быстрого реагирования на нужды больных в отделениях реанимации.

Министр здравоохранения Туниса Али Мурабит заявил, что "выделенная сумма поможет ускорить вакцинацию населения, особенно в сельских районах". Он отметил, что "в стране наблюдается снижение темпов вакцинации и увеличение числа инфицированных, в том числе и среди детей".

Согласно последним данным, в Тунисе, где проживает около 12 млн человек, с начала пандемии зарегистрировано 909 813 случаев заражения коронавирусом, 26 288 пациентов умерли от вызываемых инфекцией осложнений. По информации министерства здравоохранения, первый компонент вакцины от коронавируса получили 7 100 854 человека, второй - 6 234 262 человека. Кроме того, 1 033 173 человека получили бустерную дозу вакцины.