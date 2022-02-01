Путин поблагодарил Венгрию за поддержку заявки Москвы на проведение "Экспо-2030"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поблагодарил его за поддержку заявки Москвы на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030".

"Наша страна на протяжении 170 лет является неизменным участником международного выставочного движения, была представлена на первой "Экспо" в Лондоне в 1851 году, однако еще никогда не проводила Всемирную выставку на своей территории, - констатировал президент. - Очень рассчитываем, что такая возможность будет предоставлена Москве - одному из наиболее динамично развивающихся мегаполисов, общепризнанному лидеру по внедрению в городскую среду цифровых, экологических и других инновационных технологий", - подчеркнул он.

Россия первой официально подала в апреле заявку на проведение "Экспо-2030" в Москве. В июне стало известно о подаче заявки Пусаном. 7 октября Италия выдвинула Рим, также на проведение "Экспо" претендует Украина.

Всемирная универсальная выставка "Экспо" - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. Голосование в рамках Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок, по итогам которого объявят город-победитель, состоится в 2023 году.