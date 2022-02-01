Одесский завод шампанских вин продали почти за $6,8 млн

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) во вторник на аукционе продал единый имущественный комплекс Одесского завода шампанских вин. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

"Первого февраля прошел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса "Одесский завод шампанских вин" с результатом 195 млн гривен (почти $6,8 млн)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "в прозрачных торгах конкурировали семь участников, которые увеличили цену более чем вдвое - со стартовой 87,4 млн гривен до 195 млн гривен". Победителем торгов стала одесская фирма "Элитстрой Груп". Земельный участок на Французском бульваре, где расположен завод, составляет 3,6 га. Одно из условий приватизации - обеспечить сохранность видов деятельности по производству виноградных вин в течение трех лет. В состав комплекса входят 35 объектов недвижимого имущества, 803 единицы машин и оборудования, семь транспортных средств.

В Фонде госимущества сообщили, что завод приостановил деятельность в 2018 году. Предприятие не функционирует из-за необходимости модернизации.

ФГИУ отмечает, что история производства игристого вина на Одесском заводе началась в 1899 году. "Продукция предприятия много раз получала награды на национальных и международных конкурсах, первую - в далеком 1904 году. Однако несколько раз производство вина на Одесском заводе приходилось прекращать, в последний раз это случилось в 2018 году. С тех пор государство не производит вино на этом предприятии", - говорится в сообщении.