Путин отметил многие проекты России и Венгрии в разных секторах

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что российско-венгерское предприятие по грузоперевозкам заработает в ближайшие месяцы.

"Мы с премьер-министром [Венгрии Виктором] Орбаном затронули вопросы налаживания грузоперевозок из Китая через Россию в Венгрию, страны Южной Европы и Балкан", - сообщил глава российского государства на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии. "Рассчитываем, что совместное предприятие в этой сфере, о создании которого договорились наши страны, заработает в первом полугодии нынешнего года", - отметил Путин.

Президент РФ отметил, что на нынешних переговорах "обсуждалось сотрудничество в области промышленной кооперации, в частности важный российско-венгерский проект по производству и поставкам железнодорожных вагонов в третьи страны, в Египет прежде всего". По его данным, "на начало текущего года египетские железные дороги уже получили 600 вагонов - современных, новых, комфортабельных". "Еще согласно контракту предстоит поставить 700 вагонов", - уточнил глава государства. Он обратил внимание, что такие проекты способствуют загрузке предприятий, обеспечивают рабочие места с достойной заработной платой.

Отдельно Путин выделил взаимодействие Москвы и Будапешта в атомной сфере. "Россия и Венгрия реализуют крупный стратегический проект в сфере атомной энергетики: Росатом возводит два новых энергоблока на венгерской АЭС "Пакш", что позволит увеличить мощность этой электростанции более, чем вдвое - до 4 400 мВт", - уточнил президент РФ.

Среди других возможных сфер взаимодействия глава российского государства назвал сельское хозяйство. "Есть традиционное сельское хозяйство, поставки на наш рынок венгерской продукции, а есть и не совсем традиционное. Это введение в сельхозоборот российских земель сельхозназначения и производство таких товаров, которые в высшей степени востребованы на мировых рынках", - заметил президент РФ. На его взгляд, "таких товаров немало". "Это как одно из возможных будущих направлений деятельности", - считает он.

Путин сообщил, что во время нынешних переговоров было уделено внимание и гуманитарному взаимодействию. Он напомнил, что между двумя странами "действует программа сотрудничества в области культуры до 2024 года". "Между нашими странами активно осуществляются обмены по линии научных и академических сообществ, проводятся выставки, концерты, другие культурные мероприятия, венгерские студенты учатся в российских вузах, в том числе и на бюджетной основе", - перечислил президент РФ.