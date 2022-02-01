Небензя заявил, что Россия никогда не подведет партнеров в плане поставок газа в Европу

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия - надежный поставщик газа и никогда не подводила партнеров. Об этом заявил во вторник журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Россия является надежным поставщиком. Мы никогда не подводили партнеров", - сказал он, отвечая на вопрос о сценарии срыва поставок в случае введения санкций против РФ из-за ситуации вокруг Украины.

"Что касается угроз правительства [ФРГ] прекратить "Северный поток - 2", то я не буду рассуждать об этом. Это коммерческий проект, регулируемый коммерческими отношениями", - отметил Небензя.

На вопрос, гарантирует ли Россия, что не остановит поставки, постпред подчеркнул, что российская сторона никогда не говорила обратного.