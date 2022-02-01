Власти Молдавии частично компенсируют бизнесу январское подорожание газа

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Молдавии компенсируют январское подорожание газа экономическим агентам, потребляющим до 500 куб. м в месяц. Такое решение приняла во вторник Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Компенсация для небытовых потребителей покроет разницу по сравнению с тарифом в декабре 2021 года и рассчитана на 500 куб. м в месяц", - говорится в опубликованном пресс-службой правительства постановлении. По словам премьер-министра республики Натальи Гаврилицы, эта помощь покроет потребности более половины экономических агентов. Она будет предоставляться до марта.

Домохозяйствам правительство компенсирует 79,8% разницы в тарифе за потребление 50 куб. м газа в месяц, 69,5% - за следующие 100 куб. м в месяц.

В январе этого года стоимость газа для Молдавии выросла с $457 до $647 за тыс. куб. м. Внутренние тарифы на газ также выросли более чем на треть. В октябре прошлого года газораспределительная компания "Молдовагаз" и "Газпром" продлили контракт на поставку топлива на пять лет. Для республики утверждена формула расчета стоимости газа, которая учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть.

Увеличение цены на газ спровоцировало подорожание на другие энергоресурсы и продукты в Молдавии, что вызвало жесткую критику со стороны оппозиции, которая обвинила власти в неспособности согласовать с "Газпромом" более выгодный контракт.