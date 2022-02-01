Министры промышленности ЕС выступили за развитие IT и медицинских технологий

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Министры промышленности и внутреннего рынка ЕС в ходе неформальной двухдневной встречи в коммуне Ланс на севере Франции выступили за развитие европейских проектов в сфере высоких технологий и медицины. Об этом говорится в коммюнике, распространенном во вторник по итогам совещания.

"Нужно срочно действовать для восстановления стратегической независимости ЕС и способности реагировать на кризисы", - отмечается в заявлении. В частности, главы ведомств отметили необходимость "запуска на европейском уровне проектов, связанных с разработкой батарей для электромобилей, [необходимость развития] ключевых направлений в электронике, связи, облачных хранилищ данных, технологий, связанных с использованием водорода, и систем в сфере здравоохранения".

Кроме этого, министры заявили о необходимости повышения возможностей для реагирования на кризисы, в том числе в сфере здравоохранения, отмечается в пресс-релизе.

Участники встречи признали важность реализации плана по восстановлению экономики после завершения пандемии, который предусматривает выделение на эти цели около €750 млрд. Еще одно положение касается защиты конкуренции и контроля над прямыми иностранными инвестициями.

По мнению министров, важным направлением для обеспечения стратегической автономии ЕС является развитие возобновляемой энергетики. "Однако для этого требуются значительные инвестиции в научные исследования, технологии переработки отходов и многократного использования материалов", - говорится в коммюнике.