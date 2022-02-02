Словенское агентство печати подписало договор о финансировании за счет бюджетных средств

ЛЮБЛЯНА, 2 февраля. /ТАСС/. Словенское агентство печати (СТА) подписало договор о финансировании своей деятельности из бюджета страны на 2022 год. Об этом во вторник сообщает СТА со ссылкой на директора агентства Игора Кадунца.

Отмечается, что Кадунц и глава службы по связям с общественностью правительства Словении Урош Урбания подписали договор о бюджетном финансировании СТА в текущем году. Объем выплат со стороны государства останется таким же, как и в прошлые два года, и составит €2,028 млн. Данная сумма, как сообщает СТА, впоследствии может быть скорректирована.

По словам Кадунца, сегодня была заложена "основа для бесперебойного продолжения работы персонала в этот важный год, когда от агентства ждут ответственной работы" в период выборов в республике.

8 ноября прошлого года Словенское агентство печати подписало договор о финансировании своей деятельности из бюджета страны, согласно которому в 2021 году оно должно было получить €2,028 млн.

28 июня 2021 года СТА сообщило, что правительство Словении приняло решение возобновить финансирование единственного государственного информационного агентства страны, приостановленное в январе из-за конфликта с властями. Однако, по данным агентства, деньги так и не поступили. 30 сентября директор СТА Боян Веселинович ушел в отставку после провала переговоров с главой службы по связям с общественностью правительства Словении по контракту об оказании государственных услуг на 2021 год.