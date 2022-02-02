РБК: в России утвердили план по поддержке отрасли транспортного строительства

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 28 января утвердил дорожную карту по изменению правового регулирования для поддержки отрасли транспортного строительства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердил представитель Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), принимавшей участие в его разработке.

По данным издания, в документе перечислены шаги по регулированию цен на госконтракты из-за роста цен на стройматериалы и рабочую силу, предложены изменения законодательства о госзакупках, Градостроительного кодекса и других норм, а также решение вопросов казначейского и банковского сопровождения гоcконтрактов.

Согласно дорожной карте, в феврале планируется принять постановление по отсрочке введения механизма расширенного казначейского сопровождения для крупных госконтрактов, который должен был вступить в силу с 1 января. 30 декабря РБК сообщало, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отсрочить введение этой меры, поскольку она может вызвать блокировку деятельности подрядчиков и уход с рынка госзаказа строительных компаний.

Как отметили изданию в НАИК, дорожная карта представляет собой комплексный план по антикризисному реагированию и стабилизации ситуации в отрасли, а включенные в нее вопросы "стоят крайне остро и требуют скорейшего решения". По словам гендиректора НАИК Марии Ярмальчук, реализация плана нацелена "на приведение отраслевого регулирования в ту форму, которая позволит выполнить масштабные планы государства по строительству новой инфраструктуры".

Представитель Хуснуллина подтвердил РБК, что дорожная карта утверждена. РБК направил запрос в пресс-службы Минстроя и Минтранса.