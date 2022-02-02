Чекунков заявил, что Благовещенск может стать одним из центров туризма России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Город Благовещенск за счет масштабных проектов, в частности строительства канатной дороги через реку Амур в Китай и реализации проекта "Золотая миля" по благоустройству городской набережной, может стать одним из центров туризма в России. Об этом в среду во время рабочей поездки в Амурскую область сказал журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В Благовещенске он посетил два строящихся объекта: мост через реку Зея и канатную дорогу над Амуром в приграничный китайский город Хэйхэ. "Когда будет открыта канатная дорога, когда будет завершен мост через Зею, когда [завершится] довольно масштабный проект по созданию на набережной туристического фасада не просто Благовещенска, не просто Амурской области, это туристический фасад нашей страны России, <…> когда это все запустится, я думаю, наступит новая страница в отношениях наших приграничных регионов и будет реализован тот важный потенциал, который для Дальнего Востока является стратегией развития. <…> Благовещенск, безусловно, имеет все шансы стать одной из столиц российско-китайских отношений, одной из туристических столиц", - сказал Чекунков.

"Золотая миля" - участок намывной территории на набережной Амура площадью 40 га в Благовещенске. В соответствии с концепцией реконструкции набережной она разделена на четыре участка. На одном построят канатную дорогу, на другом - новую городскую площадь Ленина, на одной трети которой уже проведены работы, участок открыт. Кроме того, проектом реконструкции площади Ленина предусмотрено строительство музея российско-китайской дружбы, комплекс "Трибуна-Холл", фонтан с подсветкой.

Канатная дорога между Россией и Китаем будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер. Ожидается, что в первый год эксплуатации пассажиропоток составит 1 млн человек, позже увеличится до 2,5 млн человек в обе стороны.

Благовещенск - единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе, напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 226 тыс. человек. До пандемии Благовещенск посещали до 100 тыс. туристов в год.