Глава ТПП РФ призвал активизировать работу по использованию альтернативной газификации

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин считает необходимым активизировать работу по использованию альтернативной газификации и реформированию рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) в рамках реализации дорожной карты газификации регионов. Об этом он сообщил в среду ТАСС.

В апреле 2021 года правительство РФ утвердило дорожную карту по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ до 2030 года. По ней уровень газификации российских регионов к 2030 году вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. В числе прочего документ предусматривает ряд мероприятий по ускорению внедрения лучших практик, включая альтернативную газификацию с использованием СУГ и сжиженного природного газа (СПГ).

"С момента принятия дорожной карты социальной газификации практически прошел уже год, и мы в ТПП РФ выражаем озабоченность ходом реализации поставленных задач. Эксперты палаты отмечают, что проблемам альтернативной газификации, вопросам реформирования рынка СУГ назначенный государством Единый оператор газификации внимания практически не уделяет. Все заседания федерального штаба по реализации дорожной карты, отчеты президенту РФ [Владимиру Путину] посвящены исключительно вопросам трубопроводной газификации. Все финансирование со стороны оператора и субъектов РФ направлено исключительно в сферу газификации/ догазификации населения трубопроводным природным газом", - отметил Катырин.

Он напомнил, что палата вместе с коллегами из Российского газового общества неоднократно обращалась в адрес правительства РФ и Госдумы с предложениями, направленными на дальнейшее развитие альтернативной газификации, повышение безопасности при эксплуатации баллонов сжиженного углеводородного газа. По его словам, поднимаемые экспертным сообществом вопросы "являются жизненно важными для России, где значительная часть территории остается негазифицированной, где многие миллионы граждан вынуждены использовать СУГ в коммунальных целях".

"Мы считаем, что рынку СУГ нужны обновления. Число взрывов баллонов СУГ по сравнению с 2013 годом возросло более чем в шесть раз, достигнув в 2021 году отметки в 374 случая, 74 из которых произошли в многоквартирных домах. Совокупный ущерб пострадавших граждан, бюджетов всех уровней составляет миллиарды рублей ежегодно. Высокая аварийность на рынке СУГ формирует у потребителей ложное мнение о газе как об опасном виде топлива", - заявил Катырин.

Вопросы ценообразования

Усиливает социальную напряженность в регионах вопрос ценообразования на рынке СУГ, добавил собеседник агентства. Катырин отметил, что потребители СУГ, уполномоченные газораспределительные организации "чувствуют себя несправедливо ущемленными по отношению к потребителям природного газа, которые получают газ по фиксированным ценам".

"Ценообразование на рынке СУГ для коммунальных целей отдано на откуп электронной бирже, нахождению баланса в рыночных отношениях. В такой системе координат интересы конечных потребителей, а это несколько миллионов наименее социально защищенных граждан, участниками биржевых торгов учитываются в последнюю очередь. Данный факт несет в себе угрозу роста социальной напряженности, ухода с рынка уполномоченных газораспределительных организаций, осуществляющих снабжение СУГ негазифицированной части населения России", - сказал Катырин.

Он заявил, что считает необходимым "со стороны правительства РФ уточнить статус, компетенции, полномочия, функции Единого оператора газификации в части его участия в мероприятиях по разработке, финансированию, реализации планов по альтернативной газификации с использованием СУГ, СПГ". Также глава палаты намерен обсудить эти вопросы 9 февраля на заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ в Совфеде.