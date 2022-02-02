Сбер вошел в тройку сильнейших мировых банковских брендов по версии Brand Finance

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбер занял третье место среди банковских брендов мира по показателю "Сила бренда" (Brand Strength Index, BSI), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Компания также получила наивысший рейтинг ААА +, сообщается в пресс-релизе Сбера со ссылкой на отчет Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance.

"Несмотря на пандемию коронавируса, Сбер увеличил данный показатель [рейтинг AAA+] на 0,3 п. п. за прошедший год", - говорится в сообщении.

Кроме того, за год Сбер поднялся на девять пунктов по стоимости бренда (Brand Value), значительно улучшив свои позиции. Brand Finance оценил бренд ведущего банка и экосистемы страны в $12,8 млрд - это на 36% больше, чем год назад. Такие результаты позволили Сберу занять 20-ю строчку в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира. Годом ранее банк находился на 29-м месте, сообщается в пресс-релизе.

26 января международное рейтинговое агентство Brand Finance признало Сбер сильнейшим брендом Европы. Кредитная организация обогнала лидера 2021 года - компанию Ferrari. В общемировом рейтинге среди всех брендов банк занял шестое место, уступив только WeChat (93,3), Coca-Cola (93,3), Google (93,3), YouTube (93,2) и Naver (главный поисковый сайт Южной Кореи, 92,5).

Показатель "Сила бренда" рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.