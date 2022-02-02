Объем ипотечного кредитования в Оренбургской области за год вырос на 26%

ОРЕНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Жители Оренбургской области оформили в течение 2021 года ипотечные кредиты на 65,2 млрд рублей, что больше на 26%, чем годом ранее. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе отделения по Оренбургской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

"В 2021 году банки выдали оренбуржцам ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) на сумму 65,2 млрд рублей. Это на 26% больше, чем за 2020 год. При этом в декабре зафиксирован максимальный объем выдачи ипотеки - 7,4 млрд, что на 21% больше, чем в ноябре", - сказано в распространенном сообщении.

Инструментом ипотечного жилищного кредитования в 2021 году воспользовались 30,7 тыс. семей Оренбургской области. Как отмечается в сообщении, спрос на ипотеку поддерживался государственными льготными программами. "Кроме того, банки в основном не повышали процентные ставки по ипотечным кредитам или повышали их незначительно. Так, в декабре ставка по ИЖК составила 8,1% годовых, год назад - 7,5%", - уточнили в отделении.

Ипотеку в Оренбургской области чаще всего берут примерно на 20 лет, годом ранее оформляли на 18 лет. Средняя сумма ипотечного кредита, по данным ведомства, выросла с 1,8 до 2,1 млн рублей.

"Задолженность жителей региона по ИЖК на 1 января 2022 года составила 139,5 млрд рублей, увеличившись за год на 21%. Качество ипотечного портфеля в регионе остается стабильным. Доля просроченной задолженности в этом сегменте несколько сократилась и составила 0,4%", - отмечается в сообщении.