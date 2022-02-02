Премьер Казахстана и глава "Лукойла" обсудили реализацию совместных проектов

НУР-СУЛТАН, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер Казахстана Алихан Смаилов и президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов в ходе встречи в Нур-Султане обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы правительства республики.

"Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа. Особое внимание уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов "Каламкас-море" и "Хазар", "Хвалынское", "Центральная", "Женис" и "Аль-Фараби", - говорится в сообщении.

В свою очередь Смаилов отметил важность максимального использования ПАО "Лукойл" местного содержания в товарах, работах и услугах, кадрах, а также применения современных экологически чистых технологий при реализации проектов на территории Казахстана.

Позже пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева сообщила, что Алекперов в ходе встречи с главой государства представил ему отчет об итогах деятельности компании в Казахстане и планах по реализации совместных проектов в углеводородном секторе. "Вагит Алекперов проинформировал президента о динамично развивающемся сотрудничестве между национальной компанией "Казмунайгаз" и ПАО "Лукойл" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря. Заключены контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов "Женис" и "Аль-Фараби". Также "Лукойл" является стратегическим партнером по освоению морских месторождений "Каламкас-море" и "Хазар".

Со своей стороны Токаев отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ.

Во вторник и пресс-служба "Лукойла" сообщила, что Алекперов провел встречу с председателем правления компании "Казмунайгаз" Аликом Айдарбаевым, в ходе которой обсуждалась реализация совместных проектов.

Двустороннее сотрудничество

"Лукойл" участвует в нескольких крупных проектах в Казахстане. Так, компании принадлежит 13,5% в проекте "Карачаганак", одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, и 5% в проекте "Тенгиз". "Лукойлу" также принадлежит 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, единственном частном магистральном трубопроводе на территории России и Казахстана. Кроме того, в 2019 году "Лукойл" подписал контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис в акватории казахстанского сектора Каспийского моря, компании принадлежит в нем 50%. Летом 2021 года "Лукойл" подписал соглашение с компанией "Казмунайгаз" о приобретении 49,99% в совместном проекте "Аль-Фараби" (ранее назывался I-P-2), а уже осенью закрыл сделку. "Лукойл" также участвует в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.