МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил провести инвентаризацию паспортов федеральных проектов, утвержденных для реализации 42 инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина.

"Инвентаризацию паспортов проектный офис правительства будет проводить совместно с Минэкономразвития, Минфином и руководителями проектов. Она должна быть завершена к 14 февраля, а доклад о результатах представлен в правительство. Особое внимание Мишустин поручил обратить на создание модели управления реализацией проектов, предусмотрев получение обратной связи от граждан", - отмечается в сообщении.

Предложения по организации этой работы до 7 февраля должны представить вице-премьер - руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко и проектный офис кабмина. Им также необходимо организовать дальнейшее методическое сопровождение и мониторинг реализации федеральных проектов, в том числе в части финансового обеспечения.