Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 0,37% и находился на уровне 1 462,97 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи вырос к этому времени до 3 574,87 пункта (+0,75%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи увеличивался на 0,73%, до 3 574,01 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,18%, до $89,32 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,15% и торгуется на уровне $88,33 за баррель.