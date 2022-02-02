Softline увеличила до $100 млн сумму на buyback компании

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Компания Softline увеличила сумму на программу обратного выкупе акций и глобальных депозитарных расписок (buyback) до $100 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Общая денежная сумма, выделенная на программу (обратного выкупа акций - прим. ТАСС), теперь составит до $100 млн (увеличение по сравнению с ранее объявленными $10 млн). Все покупки акций и/или ГДР будут осуществляться компанией или через дочернюю компанию, которая привлекла компанию, входящую в группу Сбербанка, в качестве независимого брокера для совершения любых покупок в соответствии с программой", - отмечается в сообщении Softline.

Максимальное количество расписок, которые могут быть выкуплены в рамках buyback, составляет до 10% от выпущенного акционерного капитала Softline (не более 18,3 млн ГДР), и компания не может владеть такими ГДР более двух лет. Компания продолжит финансировать программу выкупа активов за счет операционной деятельности и финансировать инвестиции.

В компании добавили, что программа рассчитана на один год, начиная с даты утверждения. Однако Softline планирует ее продолжить в течение следующих нескольких лет.

"Спрос на решения для цифровой трансформации и кибербезопасности во всем мире не уменьшается. (...) Учитывая, что наши акции существенно недооценены, учитывая наш рост, портфель, доступ к талантам и рынки, на которых мы работаем, сейчас самое подходящее время инвестировать в наших сотрудников. Я также рассматриваю это как подходящее время для увеличения моей доли в компании, которая уверена в своей способности расти, обладает значительным инвестиционным потенциалом после IPO, последовательно реализует свою стратегию трехмерного роста и активно приобретает компании для поддержки своих планов роста", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

О компании

Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Компания осуществляет деятельность более чем в 50 странах.