МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбер внедрил электронное взаимодействие с Росреестром по аккредитивам в сделках с недвижимостью. Об этом в среду сообщила пресс-служба банка.

Участникам сделки больше не нужно приходить в банк и приносить подтверждающие документы для завершения расчетов по аккредитиву.

"В расчетах с аккредитивами по сделкам с недвижимостью внедрен канал электронного взаимодействия между Сбером и Росреестром. По типовым сделкам без дополнительных условий в расчетах банк может самостоятельно получать информацию о переходе прав собственности к покупателю или о регистрации договора участия в долевом строительстве", - говорится в сообщении. Уточняется, что новое решение ускоряет процесс выплаты денежных средств получателю, а также полностью исключает риски недобросовестного поведения участников сделки.

В прошлом году 237 тыс. клиентов банка использовали аккредитив для приобретения недвижимости на общую сумму более 1,1 трлн рублей, сообщил старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. "Спрос на аккредитив возрастает ежегодно в 1,5-2 раза на протяжении последних пяти лет. Аккредитив универсален и применим как в простых типовых сделках, так и в сложных - например, сделки с несколькими участниками, с нотариальным удостоверением, с несовершеннолетними и так далее", - цитирует его пресс-служба.

Ранее Сбер внедрил сервис удаленного открытия аккредитива для расчетов между физическими лицами в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Аккредитив - открытый в банке специальный счет, который дает возможность зарезервировать находящуюся на нем сумму. В случае полного соблюдения участниками условий договора банк обязуется выплатить эти средства получателю. Аккредитив является одной из наиболее популярных форм при покупке жилья, поскольку минимизирует риски сделок - банк выступает неким гарантом и берет на себя ответственность за осуществление выплаты средств.