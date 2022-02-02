Новосибирская область в 2022 году планирует на 10% увеличить экспорт сельхозпродукции

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз Новосибирской области, в структуре экспорта которой значительную долю занимает продукция АПК, в 2022 году планирует на 10% по сравнению с плановым показателем 2021 года увеличить поставки сельхозпродукции за рубеж - на сумму до $301,6 млн. Об этом ТАСС сообщил в среду министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Региональным проектом "Экспорт продукции АПК" (Новосибирская область) предусматривается достижение в 2022 году объема экспорта продукции АПК в сопоставимых ценах на сумму $301,6 млн, что выше уровня планового показателя 2021 года в 1,1 раза", - сказал Лещенко.

По словам министра, достичь этих показателей планируется за счет стабильного увеличения объемов производства продукции АПК, в том числе благодаря реализации инвестиционных проектов.

Как пояснил ТАСС Лещенко, Новосибирская область является одним из крупнейших экспортеров Сибирского федерального округа. В рейтинге стран-импортеров ведущее место занимают: Китай, Казахстан, Турция, Монголия, Вьетнам, Латвия, Киргизия и ряд других государств. В 2021 году список импортеров достиг 60 стран, его пополнили Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия, Сомали, Финляндия, Португалия, Мьянма, Камбоджа, Никарагуа, Кипр и Черногория.