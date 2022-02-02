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Валовой региональный продукт Якутии в 2021 году вырос на 10,5%

Объем ВРП составил почти 1,5 трлн рублей

ЯКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Якутии по итогам 2021 года составил почти 1,5 трлн рублей и вырос на 10,5%. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В 2021 году объем валового регионального продукта Якутии составил 1 трлн 458,8 млрд рублей и вырос на 10,5% по сравнению с 2020 годом. Республика формирует 20% совокупного объема валового регионального продукта Дальнего Востока и сохраняет лидирующие позиции по объему ВРП, инвестиций и налоговым поступлениям", - говорится в сообщении.

Индекс промышленного производства региона достиг максимального значения за 11 лет и превысил 116%. Власти отметили повышение показателей добычи газа, серебра, угля и золота.

"Рост промышленных показателей в основном обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов, в том числе действующих в рамках территорий опережающего развития. Увеличиваются производственные мощности на предприятиях, идет масштабная модернизация производства. Продолжается рост количества высокопрофессиональных кадров. Промышленные компании делают серьезную ставку на привлечение местного населения, обучение и подготовку персонала", - добавили в правительстве.

Отмечается, что объем инвестиций в основной капитал составил 305 млрд рублей и вырос на 131% по сравнению с 2020 годом.

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