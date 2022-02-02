Инфляционные ожидания россиян в январе снизились до 13,7%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в январе 2022 года снизились на 1,1 п. п., до 13,7%, следует из материалов Банка России.

"Инфляционные ожидания населения в январе 2022 года снизились, но оставались вблизи многолетних максимумов (по данным опроса ООО "Инфом", проводимого по заказу Банка России). Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 13,7% (‐1,1 п. п. к декабрю)", - отмечается в материалах регулятора.

Банк России указал, что, несмотря на снижение по сравнению с декабрем, оценка ожидаемой инфляции на 0,2 п. п. выше значения ноября 2021 года.

"Наблюдаемая населением инфляция в январе также снизилась. Ее медианная оценка составила 16,7% (‐1 п. п. к декабрю), что на 0,5 п. п. выше, чем в ноябре 2021 года", - указал регулятор.

При этом оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции снижались у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений, добавил ЦБ.