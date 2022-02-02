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Курганские власти впервые выделят гранты для создания сельхозкооперативов

Прием заявок продлится до 1 марта

ТАСС, 2 февраля. Власти Курганской области намерены выделить в 2022 году гранты для создания сельхозкооперативов, сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"Благодаря инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова в этом году в регионе впервые будут предоставлены гранты для создания сельхозкооперативов. Прием заявок от инициативных групп идет до 1 марта в департаменте АПК", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что средства субсидии можно направить на приобретение сельхозтехники, в том числе грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, лекарственных трав и металлоконструкций для каркасно-тентовых ангаров. Кроме того, создание сельхозкооперативов позволит организовать дополнительные рабочие места для местного населения, а также сбыт сельхозпродукции.

Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживает около 38% населения региона.

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