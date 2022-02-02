В создание ветропарка в Саратовской области планируют вложить 20 млрд рублей

ТАСС, 2 февраля. Энергетическая компания "Юнипро" намерена построить в Саратовской области ветроэлектростанцию стоимостью 20 млрд рублей, сообщил в среду в своем Telegram-канале вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"Встретился с представителями крупной энергетической компании ПАО "Юнипро". Организация планирует реализовать в Саратовской области инвестиционный проект по строительству ветроэлектростанции. <…> Общий объем вложенных средств составит порядка 20 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Инвестор рассматривает несколько площадок в Аткарском, Екатериновском, Ершовском, Краснопартизанском, Новоузенском районах отмечается в сообщении. Окончательное решение примут по результатам мониторинга показателей ветропотенциала. Начало реализации проекта намечено на 2023 год.

"Главы вышеуказанных районов будут оказывать инвестору всяческую поддержку и помогать взаимодействовать с собственниками земельных участков. Мы максимально заинтересованы в реализации этого проекта и сделаем все, что от нас зависит. Это и новые рабочие места, и отчисления в бюджет", - написал Бусаргин, уточнив, что при строительстве объекта компания планирует привлекать местных подрядчиков.

Как ранее сообщал ТАСС, первую ветроэлектростанцию в Саратовской области компания ООО "Ветропарки ФРВ" планировала построить до 2023 года. Объект суммарной мощностью до 300 мегаватт намерены разместить в Красноармейском районе.