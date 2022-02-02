Аэропорт Воркуты передадут в состав "Аэропортов Красноярья" в 2022 году

СЫКТЫВКАР, 2 февраля. /ТАСС/. Аэропорт заполярного моногорода Воркута в Республике Коми (входит в состав региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс") будет передан в федеральную собственность и преобразован в филиал федерального казенного предприятия (ФКП) "Аэропорты Красноярья" в течение 2022 года при выделении соответствующего федерального финансирования. В результате работа аэропорта станет более устойчивой, весь персонал воркутинского аэропорта будет сохранен, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития и промышленности Коми.

В октябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос передачи на федеральный уровень аэродрома Воркуты и обеспечить устойчивую деятельность региональной авиакомпании АО "Комиавиатранс", в том числе с учетом имеющихся механизмов поддержки функционирования авиапредприятий в труднодоступных местностях.

"До 20 февраля 2022 года АО "Комиавиатранс" и правительство Республики Коми сформируют пакет документов для технико-экономического обоснования передачи аэропорта. Далее будет решаться вопрос с выделением необходимого финансирования для передачи аэропорта и его функционирования в составе ФКП "Аэропорты Красноярья". После этого будет произведена процедура передачи. При выделении федерального финансирования вопрос может быть решен в течение 2022 года", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате передачи аэропорта его работа станет более устойчивой. Первоочередные затраты на ремонт сооружений и закупку оборудования для аэропорта предварительно оцениваются в сумму более 1 млрд рублей. При этом весь нынешний персонал воркутинского аэропорта планируется сохранить.

Ранее глава республики Владимир Уйба отмечал, что реконструкция аэродромного комплекса и взлетно-посадочной полосы Воркуты оценивается в сумму от 1,5 млрд до 3 млрд рублей, таких денег в бюджете региона нет. Взлетно-посадочная полоса введена в эксплуатацию в 1968 году, последняя ее реконструкция проводилась в 1975 году. Здание аэровокзала, рассчитанное на 100 человек, было построено в 1961 году. Объекты не соответствуют сегодняшним требованиям безопасности и требуют срочной реконструкции. В Воркуте функционирует гражданский аэродром двойного назначения, совместно базируется с авиацией ФСБ России. Объединенный арктический авиационный отряд ФСБ России выполняет более 60% рейсов с аэродрома Воркута, оставшиеся 40% - межмуниципальные и межрегиональные пассажирские авиаперевозки.

Согласно официальным данным ФКП "Аэропорты Красноярья", оно создано в 2012 году на базе реорганизованного "Авиапредприятия "Черемшанка". В состав предприятия постепенно вошли 12 аэропортов местных воздушных линий, что позволило их сохранить, обеспечить выполнение сертификационных требований и необходимый уровень авиационной безопасности.