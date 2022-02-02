В Роспатенте зарегистрировали региональный бренд "Сделано на Ямале"

ТАСС, 2 февраля. Роспатент зарегистрировал первый региональный бренд Ямало-Ненецкого автономного округа "Сделано на Ямале", сообщили в пресс-службе окружного правительства в среду.

"В результате проведенной Роспатентом экспертизы по существу обозначений, заявленных в качестве товарных знаков, состоялась государственная регистрация первого регионального бренда "Сделано на Ямале". Товарный знак зарегистрирован на английском и русском языках. Согласно полученным документам, исключительное право на использование и распоряжение товарным знаком "Сделано на Ямале" принадлежит департаменту внешних связей ЯНАО", - говорится в сообщении.

Ведется работа по разработке лицензионного договора на использование товарного знака ямальскими предпринимателями. Использование регионального бренда позволит предпринимателям Ямала найти дополнительные возможности сбыта и увеличить узнаваемость продукции, добавили в пресс-службе. Кроме этого, чтобы популяризовать товарный знак на внешних рынках планируется провести рекламную кампанию по продвижению бренда за рубежом. PR-кампания будет способствовать увеличению инвестиционной и туристической привлекательности региона.

Бренд "Сделано на Ямале" выбрали в конце 2020 года по результатам проведенного конкурса. Логотип имеет графический знак, который символизирует материальное благополучие.