{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: партия Ле Пен взяла займ на ее президентскую кампанию в одном из банков Венгрии

По данным радиостанция RTL, речь идет о сумме в €10,6 млн

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен взяла займ в одном из банков Венгрии на фоне проблем, связанных с финансированием ее президентской кампании. Об этом сообщила в среду радиостанция RTL.

По ее данным, речь идет о сумме в €10,6 млн. В самой партии заявили, что не будут разглашать название финансового учреждения, выдавшего займ, по соображениям конфиденциальности. Отмечается, что данная сумма полностью покрывается за счет бюджета Франции: участникам первого тура из бюджета компенсируют до €16,8 млн, тогда как прошедшие во второй тур могут возместить до €22,5 млн, потраченных на свою избирательную кампанию.

Как напоминает радиостанция, партия долгое время не могла получить кредит на выборы в ряде французских и европейских банков. И кредит был одобрен в венгерском финансовом учреждении после встречи Ле Пен с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Он принимал ее в октябре 2021 года в Будапеште, а на минувших выходных они встретились в Мадриде на мероприятии европейских консерваторов. В партии Ле Пен, впрочем, отказались комментировать слухи о возможной причастности Орбана к данной сделке, заявив, что вопрос действительно решался через посредника, однако он не был политиком.

Во время президентской кампании во Франции в 2017 году Ле Пен заявляла, что французские банки отказали ей в выдаче кредитов, и поэтому она была вынуждена обратиться в ряд европейских, американских и российских банков. В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом Чешско-Российском банке, что вызвало серьезную полемику во Франции, однако не помешало партии серьезно укрепить свои политические позиции на региональных, а затем и департаментских выборах. При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на обычных условиях.

Выборы 2022 года

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В начале января действующий президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете "Паризьен" заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.

Согласно опросам общественного мнения, он гарантированно попадает во второй тур голосования, в котором ему будет противостоять либо Ле Пен, либо кандидат от партии "Республиканцы" и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Крайне правый политик и публицист Эрик Земмур, согласно опросам, пока занимает четвертую строчку рейтинга симпатий, за ним следуют представители левого политического фланга: лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо.

Теги
ФранцияВенгрияЛе Пен, Марин
Глава Приамурья заявил, что затянувшееся открытие моста до КНР не отразится на тарифах
По словам Василия Орлова, строительство моста будет окупаться за счет так называемой провозной платы
Читать полностью