СМИ: партия Ле Пен взяла займ на ее президентскую кампанию в одном из банков Венгрии

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен взяла займ в одном из банков Венгрии на фоне проблем, связанных с финансированием ее президентской кампании. Об этом сообщила в среду радиостанция RTL.

По ее данным, речь идет о сумме в €10,6 млн. В самой партии заявили, что не будут разглашать название финансового учреждения, выдавшего займ, по соображениям конфиденциальности. Отмечается, что данная сумма полностью покрывается за счет бюджета Франции: участникам первого тура из бюджета компенсируют до €16,8 млн, тогда как прошедшие во второй тур могут возместить до €22,5 млн, потраченных на свою избирательную кампанию.

Как напоминает радиостанция, партия долгое время не могла получить кредит на выборы в ряде французских и европейских банков. И кредит был одобрен в венгерском финансовом учреждении после встречи Ле Пен с президентом Венгрии Виктором Орбаном. Он принимал ее в октябре 2021 года в Будапеште, а на минувших выходных они встретились в Мадриде на мероприятии европейских консерваторов. В партии Ле Пен, впрочем, отказались комментировать слухи о возможной причастности Орбана к данной сделке, заявив, что вопрос действительно решался через посредника, однако он не был политиком.

Во время президентской кампании во Франции в 2017 году Ле Пен заявляла, что французские банки отказали ей в выдаче кредитов, и поэтому она была вынуждена обратиться в ряд европейских, американских и российских банков. В 2014 году Ле Пен получила кредит в размере €9 млн для финансирования своей кампании в Первом Чешско-Российском банке, что вызвало серьезную полемику во Франции, однако не помешало партии серьезно укрепить свои политические позиции на региональных, а затем и департаментских выборах. При этом Ле Пен подчеркивала, что кредит был выдан на обычных условиях.

Выборы 2022 года

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2022 года. График избирательной кампании позволяет претендентам выдвигать свою кандидатуру до начала марта. В начале января действующий президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете "Паризьен" заявил, что хотел бы участвовать в предстоящих президентских выборах, но считает, что время для выдвижения кандидатуры еще не пришло.

Согласно опросам общественного мнения, он гарантированно попадает во второй тур голосования, в котором ему будет противостоять либо Ле Пен, либо кандидат от партии "Республиканцы" и глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Крайне правый политик и публицист Эрик Земмур, согласно опросам, пока занимает четвертую строчку рейтинга симпатий, за ним следуют представители левого политического фланга: лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии "Европа - Экология - Зеленые" Янник Жадо.