Абрамченко поручила провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести расследование обстоятельств затопления судна "Акванавт" в Приморском крае и принять меры по обеспечению безопасности рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Ространснадзору провести всестороннее расследование обстоятельств затопления судна, принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности рыбаков", - отмечается в сообщении.

В частности, в ходе проведенного совещания по этому вопросу Росприроднадзору поручено обеспечить проведение оценки экологических последствий аварии и совместно с Морспасслужбой не допустить попадания топлива в воду при подъеме затонувшего судна. В данный момент в превентивных целях на месте затопления судна установлены боновые заграждения, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Как отмечается в сообщении, на совещании у зампреда правительства была представлена оперативная информация о трагедии. В 03:30 2 февраля 2022 года у причала в бухте Троица порта Зарубино акватории Японского моря, предварительно при выгрузке продукции, произошло затопление рыболовного судна "Акванавт". На борту находились три члена экипажа, из них два человека спасены, водолазами порта на поверхность поднято тело одного погибшего (механика судна). Абрамченко выразила глубокие соболезнования семье погибшего при затоплении судна "Акванавт" у причала в Приморье. Вице-премьер также обратила внимание губернатора Приморского края, Роструда и компании-судовладельца на оказание семье необходимой помощи в сжатые сроки.